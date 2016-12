Uutinen

Kymen Sanomat: 275 carealaisen työnantaja vaihtuu vuodenvaihteessa Lähes 14 prosenttia Carean henkilöstöstä eli 275 henkilöä saa vuodenvaihteessa uuden työnantajan, kun Carea siirtää kuvantamis- ja laboratoriotoimintonsa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Tutkimuksissa käyvät potilaat eivät muutosta huomaa ainakaan heti. Myöhemmin Kymenlaaksossa on tarkoitus ottaa käyttöön samantyyppinen laboratorion ajanvarausjärjestelmä kuin HUSissa on. Myös osaan kuvantamispalveluista saattaa tulla systeemi, jossa potilas voi itse varata ajan. Laboratorion ja kuvantamispuolen henkilöstössä tuleva muutos on herättänyt kysymyksiä ja myös huolta. Toisaalta tilanteen nähdään tietyssä mielessä rauhoittuvan, kun väki siirtyy osittain syrjään Kotkan ja Kouvolan sairaanhoitoväännöstä. Lue lisää lauantain Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

