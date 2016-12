Uutinen

Kymen Sanomat: Vesa Levosen tutkintapyyntö Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johdon toiminnasta ei johda esitutkintaan Kotkalaisen vanhemman rikoskonstaapelin ja keskustan kaupunginvaltuutetun Vesa Levonen on poliisille syyskuussa tekemä tutkintapyyntö Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toiminnasta ei johda esitutkintaan. Päätöksen teki kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta. Tutkintapyyntö liittyi Levosen siirtämiseen ulkomaalais- ja turvapaikkayksiköstä muihin tehtäviin Kaakkois-Suomen poliisilaitoksessa. Levosen mielestä työnantaja ei noudattanut siirrossa yt-lakia. — Asiassa ei ole tullut esiin mitään uutta selvitystä siitä, että asiassa olisi syytä epäillä rikosta. Pikemmin asiassa on enemmän selvitystä siitä, ettei ole syytä epäillä rikosta, Haavisto toteaa ratkaisunsa perusteluissa. Myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastaja on arvioinut Levosen tapausta. Tarkastajan mukaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen johto ei ole syyllistynyt syrjintään perustellessaan Levosen siirtoa tämän poliittissävyisillä Facebook-kirjoituksillaan. Levosen itsensä mukaan häntä on syrjitty poliittisten mielipiteiden vuoksi. Eija Anttila Lue koko uutinen:

