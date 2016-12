Uutinen

Kymen Sanomat: Siitarin huonekaluliike syntyi rakkaudesta ja on selvinnyt lamoista härkäpäisyydellä Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että Huonekaluliike Siitari syntyi aikoinaan rakkauden vuoksi. — Hiski oli jo lähdössä Amerikkaan, kun tuleva vaimo Tyyne haki hänet laivasta takaisin kaulassa roikkuen, kertoo Paavo Siitari. Paavo Siitari lähti jo koulupoikana yrittämisen tielle. Tosi paikka tuli 13-vuotiaana, kun isä kuoli. Tutuksi tuli paitsi kaupankäynti myös kuorma-autolla ajo, ilman korttia tietenkin. Apulaisnimismies oli ohjeistanut polisiit katsomaan asiaa sormien läpi. Viime vuosina yritys on keskittynyt pelkästään sänkyihin ja patjoihin ja omalla erikoisalallaan se haluaa todellinen asiantuntija. — Olen aina ollut kiinnostunut vuoteista ja patjoista. Ne ovat huomattavasti paljon enemmän kuin äkkiä ajattelee, Siitari sanoo. Kun Paavo Siitarilta utelee, mikä on yrityksen pitkän iän salaisuus, hän vastaa oitis, että härkäpäisyys. — On nähty monta pulaa ja lamaa, eikä olla lannistuttu. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

