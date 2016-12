Uutinen

Kymen Sanomat: PeKa kaatoi taas kärkiporukan — Tanisha McTiller sai kenkää Naisten Korisliigan Peli-Karhut näyttää saaneen pelinsä raiteilleen. Taas nujertui yksi kärkisakki, kun PeKa voitti Espoo Unitedin Karhuvuoressa 91—79 (41—37). Edellisessä ottelussaan PeKa oli niivittänyt Kouvottaria 78—67. PeKa on nyt sarjassa kahdeksantena, Espoo kolmantena ja Kouvottaret neljäntenä. Tasaista on, sillä sijoilla 6.—9. olevilla joukkueilla on kaikilla 10 pistettä. Avauskympillä Espoo käväisi 13—11-johdossa, mutta sen jälkeen PeKa pysyi pitkään hienoisessa johdossa. Kolmannen neljänneksen aluksi EU tasoitti tilanteeksi 41—41, mutta pian kotkalaiset johtivat jälleen 10 pisteellä. Päätöserään lähdettiin lukemista 69—62. PeKa voitti ensimmäiset vajaat kolme minuuttia 10—1 ja johti jo 79—63. PeKa upotti kahden pisteen heitot 59 prosentin tarkkuudella. Kaaren takaakin osui yli puolet kolmosyrityksistä: 10/19 (52%). Syöttöjä PeKalle tilastoitiin mukavat 23, Espoolle 15. Amanda Lassiter ja Akilah Sims heittivät 20 pistettä. Kaksinumeroiseen saldoon ylsivät myös Roosa Lehtoranta (18), Saara Wahlgren (14) ja Juta Jahilo (10). Ottelun jälkeen päävalmentaja Roope Mäkelä kertoi, ettei Tanisha McTiller jatka seurassa. Espoota vastaan hän pelasi 11 minuuttia, ja pisteitä kertyi kauden keskiarvon mukaiset 4. McTiller ehti pelata PeKassa viisi ottelua. Vierasjoukkueen Shenita Landry heitti peräti 31 pistettä. Hänen lisäkseen kaksinumeroiseen lukemaan ylsi vain Ellen Nurmi (10). Entiset PeKa-pelaajat Dionne Pounds ja Reetta Piipari saldosivat kahdeksan pistettä naiseen. PeKa siirtyi voiton myötä joulutauolle. Pelit jatkuvat 6. tammikuuta vierasottelulla sarjajumbo HBA:ta vastaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/16/PeKa%20kaatoi%20taas%20k%C3%A4rkiporukan%20%E2%80%94%20Tanisha%20McTiller%20sai%20kenk%C3%A4%C3%A4/2016321672022/4