Kymen Sanomat: Miehikkälän ja Virolahden Salpapolku pääsi Vuoden retkikohde 2017 -finaaliin Vuoden retkikohde 2017 -kilpailun finaali on käynnissä ja 5000 euron palkinnosta kilpailee yhteensä kymmenen kohdetta. Yksi finalisteista on Virolahden ja Miehikkälän kuntien yhteinen retkeilyreitti Salpapolku. Suomi100-juhlavuoden kunniaksi tämän vuoden kilpailun teemana on historiakohteet. Vuoden retkikohde -finaalissa on mukana luontoretkeilyyn sopivia kohteita, jossa voi tutustua merkityltä reitiltä käsin alueen historiaan, esimerkiksi kalliomaalauksiin tai muihin muinaismuistoihin, merkittävään historialliseen tapahtumaan tai perinteiseen luonnonkäyttömuotoon. Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kaikki retkeilystä ja luonnossa liikkumisesta innostuneet saivat lähettää ehdotuksia Vuoden retkikohteeksi. Ehdotuksia tuli ennätysmäärä: oman ehdotuksensa jätti yli 250 henkilöä, ja ehdotettuja kohteita oli noin 140. Retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati valitsi ehdotuksista kymmenen finalistia. Raati huomioi valinnassa kohteen historiallisten arvojen lisäksi muun muassa palveluita, monipuolisuutta ja viimeaikaisia uudistuksia. Nettisivuilla www.goexpo.fi/vuodenretkikohde on esittely jokaisesta finalistikohteesta sekä linkki äänestyslomakkeelle. Viimeinen äänestyspäivä on keskiviikkona 22. helmikuuta ja äänestystulos julkistetaan GoExpo-messujen avajaispäivänä 17. maaliskuuta. Korjattu uutista klo 20.10. Lisätty tieto, että Salpapolku on Virolahden ja Miehikkälän kuntien yhteinen retkeilyreitti. Lue koko uutinen:

