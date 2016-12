Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson talous kasvaa, mutta lähtötasokin oli huono Kymmenisen vuotta sitten Voikkaalta alkanut ja Summaan saakka yltänyt Kymenlaakson puunjalosteollisuuden raju rakennemuutos on kääntynyt uudeksi nousuksi. Se näkyy jo tilastoissakin. Tilastokeskus julkisti ennakkotietoja viime vuoden talouskasvusta alueellisesti. Alueellinen arvonlisäys kaikista maakunnista oli vahvinta Kymenlaaksossa. Viime aikojen merkittävät investoinnit, Kotkamillsin kartonkikone 170 miljoonaa euroa ja UPM-Kymin 200 miljoonaa, tukevat hyvää kehitystä. Ne eivät kuitenkaan vielä näy Tilastokeskuksen julkaisemissa viime vuoden luvuissa, joten tästä vuodesta on odotettavissa ehkä vieläkin parempaa. Vaikka kasvu lämmittää kovia kokeneessa maakunnassa, asintuntijat toppuuttelevat riehaantumasta liikaa. Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta muistuttaa, että työttömyysluvut on edelleen korkealla, kun taas ammattitaitoista työvoimaa ei löydy aloille, joissa avoimet työpaikat ovat. Kotkamillsin toimitusjohtaja Markku Hämäläinen ei myöskään hämmästele Kymenlaakson kasvua. — Lähtötaso oli niin surkea, että tekeepä melkein mitä vain, se näkyy kasvuna. Hämäläisen mukaan on syytä muistaa, että joissakin muissa maakunnissa taso on ollut koko ajan korkea ja siitä on vaikea tehdä rajua kasvua. Lue koko uutinen:

