Kymen Sanomat: Kotkan kaupungin kulttuuriavustukset haettavissa — Suomen 100-vuotisjuhlavuoden teemaa painotetaan eri kategorioissa Kotkan kaupungin kulttuuriavustusten hakuaika on alkanut. Aikaa hakemiseen on hyvin, sillä viimeinen hakupäivä on 13. tammikuuta. Haettavissa on taiteilijoiden työskentelyapurahoja sekä apurahoja kaupunkitapahtumiin ja festivaaleille sekä taiteilija ja kaupunkiyhteisö -apurahaa. Kiihdyttämö-avustuksia jaetaan kolmelle uudelle kulttuuritapahtumalle. Avustuksia ja hakemuksia myöntää kirjallisesta hakemuksesta Kotkan kaupungin kulttuurilautakunta kaupunginvaltuuston myöntämistä kulttuuriasiainkeskuksen määrärahoista. Apurahojen ja avustusten tarkoituksena on tuottaa kotkalaisille ja Kotkassa vieraileville turisteille laadukasta ja omaperäistä kulttuuritarjontaa. Hakemukset on tehtävä erillisellä lomakkeella, jonka voi ladata kulttuuripalveluiden nettisivuilta tai noutaa asiakaspalvelupiste Ruorista Kirkkokadulta. Hakemukset on toimitettava allekirjoitettuina liitteineen kulttuurilautakunnalle osoitettuna asiakaspalvelupiste Ruoriin sen aukioloaikoina. Kotkan kulttuurin teemana on ensi vuonna Suomi100. Teeman painotus tulee näkymään myös joissakin avustuskategorioissa. Hakijoille kerrotaan tarkempia tietoja avustuksista infotilaisuudessa merikeskus Vellamossa 4. tammikuuta kello 16-17. Lue koko uutinen:

