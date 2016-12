Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Paukut Äiti synnytti yläkerrassa. Joulu oli valkoinen, viti. Niin kuin se siihen aikaan tuppasi olemaan. Kun kukaan ei hössöttänyt ja kun markkinamiehet valvoivat vain vähän aikaa. Jos ei ollut rahaa, niin ei ostettu. Stressiä ei rienattu syksyllä. Joululaulut soivat, jos tuvan nurkassa olevasta toosasta sai nyrkillä hakaten äänen kuuluviin. Maisema oli maalaisidylli. Piipuista tupruava savu kiemurteli viluissaan kylmänkirkkaalle taivaalle. Pihakoivun oksat olivat huurteen kuorruttamat. Kuusi vartioi saunan vieressä, sillä pystykorva oli liian kiltti. Tiukan paikan tullen saattoi haukahtaa. Tarpeillaan käväistyään juoksi vikkelästi tupaan ja kynnet valkoiseksi kalkittua uunin kuvetta raapien hyppäsi lempipaikalleen pankolle, missä myös villasukat käytön jälkeen kuivuivat. Tunkkainen lämpö täytti uuninpäällisen elämän — sukat, vanttuut, pienet tytöt, koira… Tyttövauva oli meille annettu, ja kastejuhla aloitti häpeällisen taivallukseni. Tuuri on hyvä, vauva ymmärtää vaieta, vaikka edellinen yö kului pää punaisena parkuen. Kummi pitelee nyt levollista lasta. Peräkammari on siistitty. Hetekan keskeltä jouset ovat notkolle painuneet ja peittona on parempi kahdesta. Ikkunaa koristavat pitkät juhlaverhot. Tilannekokonaisuus vaikuttaa täydellisen kauniilta, kunnes… Pappi sanoo aamenen, ja minulta pääsee paukkupieru. Vetäydyn piiloon. Verho ruttaantuu pieneen nyrkkiin, joka varmistaa, että kukaan ei näe häpeäpunanaamaa. Ulkona paukkuu pakkanen. Anna-Liisa Remes Lue koko uutinen:

