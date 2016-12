Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina aikataulutti ensi vuoden työkohteet Ensi vuoden talousarvion mukaisesti Haminan kaupunkikehitys käyttää bruttoinvestointeihin ensi vuoden aikana reilut 8,2 miljoonaa euroa. Mukana luvussa eivät ole maanhankinta ja kalustohankinnat. Haminan kaupunkikehityslautakunta päätti torstaina kohteet, joihin myönnetyt eurot tullaan käyttämään. Kohteet on kirjattu työohjelmiin, joissa myös aikataulutetaan eri kohteiden toteutus. Suurin tilapalvelujen investointi on Alakaupungin yhtenäiskoulu, jonka hyväksytty kustannusarvio on 11,8 miljoonaa euroa. Aluerakentamisessa pääpaino on Tervasaaren alueella, jonka kunnallistekniikkaan, viheralueisiin ja laitureihin käytetään noin miljoona euroa. Myös kauppatorin kunnostus huoltorakennuksineen kuuluu ensi vuoden ohjelmaan. Peruskorjauksiin ja muutostöihin eri kiinteistöissä on varattu yhteensä hieman vajaat miljoona euroa. Korjaukset kohdistuvat muun muassa vesikattoihin, julkisivuihin ja pinnoitteiden uusimiseen ja tilamuutostöihin. Katusaneerauksia ohjelmaan sisältyy muun muassa Ruotsinkylässä, Uudessa-Summassa ja Alakaupungissa. Viipurinportin silta on kunnostettavien kohteiden joukossa. Mukana ohjelmassa ovat myös skeittipuiston rakentaminen Tervasaarelle sekä Salmenkylän latusillan ja kuntoreittien valaistuksen uusiminen. Katso kaikki kohteet ja aikataulut perjantain Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/16/Hamina%20aikataulutti%20ensi%20vuoden%20ty%C3%B6kohteet/2016321666343/4