Kymen Sanomat: Googlen laajennustarve tuo Haminalle miljoonia Haminan kaupunki tulee saamaan Googlen rakennustoimintaa hoitavalta Tuike Finland Oy:ltä 3,1 miljoonan euron korvauksen rakennusoikeuden lisäämisestä. Googlen palvelukeskuksen laajentamisen mahdollistava asemakaava tuo Googlelle Summaan lisärakennusoikeutta kaikkiaan 730 000 kerrosneliötä. Kaavamuutoksesta kaupungille maksettava korvaus perustuu kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan Haminan maapoliittiseen ohjelmaan. Kyseessä on korvaus alueelle aikanaan rakennetusta infrastruktuurista ja nyt tehtävästä rakennusoikeuden lisäämisestä. Haminan kaupunginhallitus käsittelee Tuike Finland Oy:n kanssa tehtävää sopimusta perjantaina. Sopimuksen mukaan yhtiö suorittaa kaupungille puolet 3,1 miljoonan euron summasta kuukauden kuluttua siitä, kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Toinen puoli tilitetään kaupungille, kun rakennusoikeuden lisäyksestä on puolet rakennettu ja otettu käyttöön. Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan ensi vuonna saatavaa ensimäistä reilun 1,5 miljoonan euron korvausosuutta ei ole huomioitu ensi vuoden talousarviossa, koska neuvottelut maankäyttösopimuksesta olivat talousarvion laadintavaiheessa vielä kesken. Muhosen mukaan kaikkiaan yli kolmen miljoonan euron korvaus tuo osaltaan helpotusta kaupungin talouteen. Hänen mukaansa lähinnä kaupungin lainanottotarve pienenee. Lue koko uutinen:

