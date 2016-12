Uutinen

Kymen Sanomat: CD-levy hiipuu musiikin jakelukanavana — myös DVD-videoiden myynti on romahtanut Digitaalinen vallankumous syö omia lapsiaan. Optinen digitaalisen tiedon tallennuslevy, CD on katomassa kulutushyödykkeenä muistojen joukkoon siinä missä tietotekniikan aamunkoiton ihmevehkeet, lerput ja korput. Viime vuonna CD-levylle taltioitujen äänilevyjen myynti laski Musiikintuottajien tilastojen 39,4 prosenttia. Vielä enemmän laski DVD-levyille taltioitujen videoiden myynti, 69,7 prosenttia. Eikä uusin, digitaalisen sisällön optinen tallennusformaatti, Blu-ray kiinnostanut ostavaa yleisöä sen enempää. Blu-ray-levyille taltioitujen elokuvien myynti laski viime vuonna 36,5 prosenttia. Riihi Consulting Oy:n analyytikko ja Aalto-yliopiston dosentti Lassi Liikkanen ennusti kaksi vuotta sitten, että CD-levy tulee tiensä päähän sisältöjen jakelukanavana viimeistään vuonna 2018. — Myynnin lasku on nyt ollut jopa ennustettua jyrkempi, Liikkanen sanoo nyt arviostaan. Syy kehityksen on selvä. Musiikki ja elävä kuva jaetaan nyt verkossa. — Suoratoistopalvelussa lähes kaikki maailman musiikki tulee kotiin ja kulkee älypuhelimessa myös mukana noin kymmenen euron kuukausimaksulla, Musiikkituottajien toiminnanjohtaja Antti Lampinen sanoo. Suoratoistopalveluista Suomessa yleisimmin käytetty on Spotify. Eniten musiikkia kuunnellaan Lampisen mukaan Youtuben välityksellä. DVD- ja Blu-ray-levyt jakelukanavana ovat korvanneet HBO Nordic, Netflix, Viaplay ja muut vastaavat suoratoistopalvelut — Viimeksi kuluneet kuusi vuotta ovat olleet kiivasta siirtymistä verkkoon. Ala on digitalisoitumassa ja tämän kehityksen kärjessä ovat pohjoismaat. Verkkojakelun osuus alan myynnistä oli viime vuoden lopussa 79 prosenttia. Lue koko uutinen:

