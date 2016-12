Uutinen

Kymen Sanomat: 70+ -rannekkeiden käyttöaikaa ei lisätä Kotkassa Kotkan liikuntalautakunta ei aio laajentaa uimahallissa käytettävän 70+ -rannekkeen käyttöaikaa. Kotkan Vanhusneuvosto pyysi liikuntalautakuntaa selvittämään, voisiko 70+ -rannekkeen käyttöaikaa lisätä vuorokausi- ja viikkotasolla, jotta esimerkiksi isovanhempien ja lastenlasten uimassa käyminen yhdessä olisi helpompaa. 70-vuotiaiden päiväkortti on kortti, jolla pääsee käyttämään uimahallin palveluja päivällä kello 6—16. — Aikarajoituksella on ollut tarkoitus tasoittaa käyttäjämääriä päivän aikana. Kortin aikarajoituksen vapauttaminen lisäisi ruuhkia ilta-aikaan, jolloin uimahalleissa on muutenkin paljon väkeä eivätkä esimerkiksi pukuhuoneiden kaapit riittäisi enää kaikille kävijöille. Keskustelimme asiasta Vanhusneuvoston ihmisten kanssa ja päädyimme ratkaisuun hyvässä yhteisymmärryksessä, kertoo liikuntalautakunnan puheenjohtaja Mika Arola. Liikuntalautakunta kokoontui torstaina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/16/70%2B%20-rannekkeiden%20k%C3%A4ytt%C3%B6aikaa%20ei%20lis%C3%A4t%C3%A4%20Kotkassa/2016321661129/4