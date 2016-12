Uutinen

Kymen Sanomat: Vuokraaja saa helpotusta Pitkienhiekkojen rakentamisvelvoitteisiin Oy Hamina Camping Ltd ei pysty täyttämään yhtiön ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen ehtoja. Yhtiö kuitenkin jatkaa näillä näkymin Pitkienhiekkojen alueen vuokraajana, sillä Haminan kaupunki on muuttamassa sopimusehtoja. Viime vuoden syyskuussa vuokrasopimusta muutettiin niin, että vuokralainen sitoutui rakentamaan tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä alueelle 30-paikkaisen hotellin ja jo viime vuonna toisen vuokrahuvilan. Kumpaakaan kohdetta ei ole rakennettu, sillä yhtiöllä on rahoitusongelmia. Haminan kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan yhtiön venäläisten omistajien kanssa on nyt neuvoteltu vuokrasopimuksen muuttamisesta niin, että rakentamisvelvoitteita lievennetään. Hän ei osaa vielä arvioida, mitä hotellin rakentamisesta uudistettavaan vuokrasopimukseen tullaan kirjaamaan. — Oleellinen muutos kuitenkin tulee olemaan, että he eivät tällä hetkellä pysty sitä hotellia rakentamaan. Kokonaan he eivät ymmärtääkseni halua hotellista luopua, mutta eivät halua sitoutua tiukkaan aikatauluun tässä taloudellisessa tilanteessa. Mökkivelvoitteen osalta on erilaisia vaihtoehtoja. Olisivatko ne sellaisia isoja mökkejä vai vähän pienempiä. Siitä vielä keskustellaan, Filppu sanoo. Filpun mukaan mökkienkin rakentamiselle asetettava uusi aikataulu on vielä avoin. Vuokrasopimuksen kestoon tai vuokran määrään ei muutoksia ole suunnitteilla. Sopimus tehtiin vuonna 2008 30 vuodeksi ja vuosivuokraksi sovittiin 15 000 euroa. Lopullinen päätösvalta vuokrasopimuksen muuttamisesta ja jatkamisesta on kaupunginhallituksella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Vuokraaja%20saa%20helpotusta%20Pitkienhiekkojen%20rakentamisvelvoitteisiin/2016321656996/4