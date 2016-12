Uutinen

Kymen Sanomat: Toimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelalle — Kotka purkaa ruuhkaa myöntämällä tukia maaliskuun loppuun asti Kela myöntää perustoimeentulotuen vuoden 2017 alusta lukien. Hakemuksen voi tehdä jo nyt ja päätöksenteko alkaa tällä viikolla. Kunnat käsittelevät joulukuun tuet entiseen tapaan. Muutos on vaativa ja siksi hakemukset kannattaa tehdä suoraan oikealle viranomaiselle. Kotkassa on ruuhkien välttämiseksi tehty myös päätöksiä, jotka jatkuvat vuodelle 2017. Ne ovat voimassa siihen saakka kuin päätöksessä on mainittu. Näitä päätöksiä on enintään 31. maaliskuuta saakka. Tällöin toimeentulotukiasia hoidetaan päätöksen loppuun saakka Kotkansaaren sosiaalitoimiston tai maahanmuuttotoimiston kanssa. Muutokset etuuksissa ja tuen perusosassa korjataan maksuihin tammi-helmikuun aikana. Jos asiakas on jo ehtinyt jättää myös tammikuulle hakemuksen sosiaalitoimistoon, se käsitellään siellä tai asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja neuvotellaan, missä hän haluaa asian käsiteltävän. Uudet hakemukset pyritään ohjaamaan jo Kelalle. Kunnat myöntävät jatkossa täydentävää toimeentulotukea erityistarpeisiin, joita perustuki ei kata. Lisäksi sosiaalityön välineenä on käytössä ehkäisevä toimeentulotuki, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä erilaisissa kriisitilanteissa. Täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta voidaan tehdä päätös vasta, kun asiakkaalla on Kelan päätös perustoimeentulotuesta. Asiakas voi hakea tukia suoraan kunnasta tai Kela voi asiakkaan pyynnöstä siirtää asian kuntaan oman päätöksensä jälkeen. Tähän liittyvät lisätiedot löytyvät vuoden alusta alkaen sivuilta www.kotka.fi/toimeentulotuki Lisätietoja saa verkko-osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki sekä Kelan toimistoista, joista saa myös hakemuslomakkeita. Sähköinen hakeminen on suositeltavaa ja paperilomakkeita voi tulostaa Kelan sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Toimeentulotuen%20my%C3%B6nt%C3%A4minen%20siirtyy%20Kelalle%20%E2%80%94%20Kotka%20purkaa%20ruuhkaa%20my%C3%B6nt%C3%A4m%C3%A4ll%C3%A4%20tukia%20maaliskuun%20loppuun%20asti/2016321660628/4