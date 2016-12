Uutinen

Kymen Sanomat: Taidepolku avautuu yleisölle Sunilassa perjantaina Sotek Sunilassa pääsee perjantaina tutustumaan taidepolkuun. Taidepolulla on muun muassa kuvataidetta, käsitöitä ja kukka-asetelmia. Työt ovat Sotek Sunilan asiakkaiden sekä kotkalaisen taiteilijan Liisa Mäkelän ja lahtelaisen graafikon Osmo Pennan tekemiä. Sotek Sunilassa työskentelevät Eeva Pyyhtinen, Elisa Penna ja Mirka Inberg ovat toimineet Taidepolun puuhanaisina. — Halusimme tuoda meidän omaa taidettamme esille. Samoin haluttiin tuoda ulkopuolista taidetta tänne, koska välttämättä meidän asiakkaamme eivät pääse liikkumaan taiteen parissa. Siksi olemme täyttäneet koko talon taiteella, kertoo Sotek Sunilan ohjaaja Mirka Inberg. — Asiakkaat ovat tehneet osan töistä polkua varten ja osa on syntynyt jo aiemmin, Eeva Pyyhtinen sanoo. Taidepolku avattiin asiakkaiden ja heidän omaistensa iloksi 14. marraskuuta ja se on saanut positiivista palautetta. Hyvän vastaanoton innoittamana polku päätettiin avata suurelle yleisölle perjantaina 16. joulukuuta kello 10—14 Sotek Sunilassa. . Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Taidepolku%20avautuu%20yleis%C3%B6lle%20Sunilassa%20perjantaina/2016321659809/4