Kymen Sanomat: Mertsu Merivirran Facebook-päivitystä käsiteltiin käräjäoikeudessa Kotkalainen kaupunginvaltuutettu Mertsu Merivirta (sit., kesk.) vastasi syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kotkassa tänään. Merivirta kiisti syytteen. Päätös asiasta annetaan 30. joulukuuta. Oikeudenistunto koski Mertsu Merivirran reilu vuosi sitten Facebookissa julkaisemaa Suomi-konepistoolin kuvaa ja siihen liittämää tekstiä. Syyttäjä Mirva Hilanderin mukaan kuvan ja tekstin kokonaisuus on tulkittavissa uhkaamiseksi ja kehotukseksi ampua maahanmuuttajat. — On hankala ajatella, että se olisi muuta kuin kehotus tervehtiä maahanmuuttajia ampumalla, Hilander totesi. Merivirta ja hänen avustajansa, asianajaja Pasi Majuri totesivat, että Facebook-päivitys ei kehota millään tavalla väkivaltaan. Vaan päinvastoin se kehottaa tervehtimään maahanmuuttajia Suomen perinteitä kunnioittaen. Suomalaisiin perinteisiin kuuluvat muun muassa tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Majuri korosti myös sitä, että sellaista kansanryhmää ei ole olemassa kuin maahanmuuttajat. — Maahanmuuttajat on laaja yleiskäsite. Majuri piti syyttäjän näkemystä siitä, että kuvan ja tekstin kokonaisuus olisi sarkastinen ja tarkoittaisi ampumalla tervehtimistä, täysin mielikuvituksen tuotteena. Syyttäjä vaatii Merivirralle sakkorangaistusta. Samantyyppisissä tapauksissa oikeus on tuominnut yleensä 25-30 päiväsakkoa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Mertsu%20Merivirran%20Facebook-p%C3%A4ivityst%C3%A4%20k%C3%A4siteltiin%20k%C3%A4r%C3%A4j%C3%A4oikeudessa/2016321661171/4