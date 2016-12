Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kaupungille valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto Vuoden 2016 valtakunnallinen Liikkuva koulu -palkinto myönnettiin Kotkan kaupungille. Palkinnon arvo on 7 000 euroa. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta kotkalaiselle opettaja Kati Paakkaselle, joka perusti maaliskuussa 2015 Facebookiin ryhmän: Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus. Ryhmässä on tällä hetkellä 5210 jäsentä, ja opettajat jakavat siellä parhaimmillaan päivittäin esimerkkejä toteuttamastaan toiminnallisen opetuksen malleista. Kotkan kaupunki on ollut mukana Liikkuva koulu -toiminnassa jo pilottivaiheesta lähtien vuonna 2010 ja pyrkinyt kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti. Toiminnalla on ollut merkitystä myös koko maakunnalliseen liikunnan edistämiseen. Pilottivaiheessa Kotka kirjasi Liikkuva koulu -toiminnan kunnan strategiaan, ja myöhemmin toiminta kirjattiin Kymenlaakson terveysliikuntastrategiaan. Kotka toteuttaa Liikkuva koulu -toimintaansa monialaisessa yhteistyössä. Ryhmässä on mukana ala- ja yläkoulun opettajia rehtoreita, nuorisotoimen nuoriso-ohjaaja, Kymenlaakson liikunta ja Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemia sekä opetustoimen hallinnon edustus. Ohjausryhmä tekee yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen kanssa. Kotkan tavoitteena on saada mukaan myös liikuntatoimi. Toiminnassaan Kotkan on kiinnittänyt huomiota opettajien osaamisen lisäämiseen ja järjestänyt opettajilleen aktiivisesti koulutusta verkostotapaamisten ja työpajojen muodossa. Opettajien on myös mahdollista osallistua aktiivisesti muihin koulutuksiin. Kaikki Kotkan koulu ovat rekisteröityneet Liikkuviksi kouluiksi ja lähes kaikki ovat täyttäneet nykytilanarvioinnit. Siten Kotka on jo omalta osaltaan täyttänyt hallitusohjelman toisen tavoitteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosittain Liikkuva koulu -palkinnon esimerkillisestä työstä liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi kouluympäristössä. Palkinto on rahapalkinto, joka tulee käyttää oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Palkinto myönnetään veikkausvoittovaroista. Palkinnon jakoivat ylijohtaja Esko Ranto opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen 15. joulukuuta. Lue koko uutinen:

