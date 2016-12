Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen opettaja Kati Paakkanen: Opetuksen ja lapset voi saada liikkeelle monella eri tavalla Valtakunnallisen Liikkuva koulu -palkinnon lisäksi Kotkaan tuli myös kunniamaininta opettaja Kati Paakkaselle, koska hän perusti maaliskuussa 2015 Facebookiin ryhmän: Liikkuva koulu ja toiminnallinen opetus. — Tuntuu hienolta, että huomioidaan. Lähdin itse etsimään sopivaa ryhmää Facebookista ja koska en sellaista löytänyt, päätin perustaa ryhmän itse, kertoo Paakkanen. Ryhmässä on tällä hetkellä 5210 jäsentä, ja opettajat jakavat siellä parhaimmillaan päivittäin esimerkkejä toteuttamastaan toiminnallisen opetuksen malleista. — Ryhmä lähti kasvamaan nopeasti ja siellä ovat muutkin opettajat esittäneet ideoitaan lasten liikuttamiseksi. Paakkasen mielestä on ensiarvoisen tärkeää saada lapset liikkumaan. — Liikkuminen on tärkeää kaikkien oppimistulosten kannalta eikä ole vaikeaa keksiä keinoja miten opetuksesta ja lapsista saadaan liikunnallisempia. Olen juuri lähtenyt mukaan Ulkoluokka-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on saada lapset ja opetus ulos luokista monien eri aineiden, kuten esimerkiksi matematiikan tai äidinkielen tunneilla, kuvailee Paakkanen. Lue koko uutinen:

