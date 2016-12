Uutinen

Joulukalenteri: Vaan rauhaa päälle maan Tarvomme hyisessä tuulessa Suviselän mökkiini. Philip ihmettelee hämäryyttä ympärillämme. Vaikka alkuviikosta kävin täällä lämmittämässä, on laitettava heti tulta takkaan ja keittiön hellaan. Sitäkin Philip ihmettelee, miten paljon meillä on puita. — Joka päivä kannatte niitä koreilla takan ääreen ja saunan eteiseen. Takan lämpö laskeutuu villasukkien ja huopatöppösten läpi, kun asetumme juomaan teetä. Philip laskeutuu lattiatyynyille. Hän ei ole vielä tottunut kylmyyteen, hän puhaltelee käsiinsä. Ojentaa niitä tulta kohti. Punertavat liekit kieppuvat ja tarttuvat toisiinsa. Viime vuonna näihin aikoihin hänellä oli paha paikka, mutta onneksi ehti tarrautua pelastusrenkaaseen. — Pidin vain kiinni, en päästänyt irti. Tänään en keitäkään riisipuuroa. Nyt on lämmiteltävä tulen ääressä ja tarkkailtava lumimyrskyä Suviselällä. Haen meille kaksi pakettia makkaraa. Philip nojaa käsivarsiinsa ja hyräilee. Antaa pojan levätä, sanon hiirelle, joka kurkistaa rappulaudan raosta. Suljen tuvan oven ja avaan taas kuin joulukalenterin luukun lapsenlapseni kanssa. Jouluyllätyksiä papalle, hän sanoi ja katsoi minua kirkkailla silmillään. Miten minua vanhaa miestä nyt näin höpertää, availla ovia tällä viimalla, mutta tupaan pitäisi saada auringon valoa. Selviääkö Philip, jaksaako uskoa, että täällä ottavat todesta, mitä hän kertoo tuosta karmeasta matkasta? Asettelen kotvan päästä makkarat ritilälle. Siinä ne naksuen kypsyvät hiilloksella. Joulumakkarat. Riitta Pukki

