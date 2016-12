Uutinen

Kymen Sanomat: Jouluinen elokuvaviikko Kotkassa Kotkan pääkirjastossa alkaa lauantaina jouluisten elokuvien viikko. Jouluaiheisia elokuvia esitetään 23. joulukuuta asti. Kirjastolla on M&M Viihdepalvelun kanssa elokuvalisenssi, joka kieltää mainostamisen kirjaston ulkopuolella. Tietoa esitettävistä elokuvista saa vain käymällä kirjastossa paikan päällä. Elokuvaviikon ensimmäinen elokuva esitetään lauantaina 17. joulukuuta kello 10. Se on tarkoitettu sekä lapsille että aikuisille. Maanantaista torstaihin kirjastolla on kaksi esitystä: kello 13 alkaa aikuisille suunnattu elokuva ja kello 17 katsotaan lastenelokuvaa. Perjantaina 23. joulukuuta esitysajat ovat kello 10 ja kello 13. Molemmat elokuvat on suunnattu lapsille. Elokuvateatterissakin on nähtävillä jouluisia elokuvia. Viiru ja Pesonen — Paras joulu ikinä kertoo kaksikon joulukommelluksista ja ystävien merkityksestä. Esitykset Trio 1:ssä torstaina kello 17, lauantaina kello 15.45, sunnuntaina kello 14 ja maanantaista torstaihin 22. joulukuuta asti kello 17. Elokuva on puhuttu suomeksi. Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! perustuu Aino Havukaisen ja Sami Toivosen yhdessä kirjoittamaan ja kuvittamaan lastenkirjasarjaan. Esitykset Trio 2:ssa torstaina kello 17, perjantaina kello 15.15, lauantaina kello 15.45, sunnuntaina kello 17 ja maanantaista torstaihin 22. joulukuuta kello 17. Firman pikkujoulut naurattaa isompaa väkeä Trio 1:ssä torstaina kello 19.30, lauantaina kello 18, sunnuntaina kello 16 ja maanantaina sekä tiistaina 20. joulukuuta kello 19.15. Jouluisten elokuvien viikko 17.—23. joulukuuta Kotkan pääkirjastossa, 3. kerroksen mediatilassa, Kirkkokatu 24, Kotka. Vapaa pääsy. Viiru ja Pesonen — Paras joulu ikinä elokuvateatteri Trio 1:ssä, Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! Trio 2:ssa ja Firman pikkujoulut Trio 1:ssä, Kotkankatu 9, Kotka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Jouluinen%20elokuvaviikko%20Kotkassa/2016321659807/4