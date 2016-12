Uutinen

Kymen Sanomat: Esa Ylösen sävellys soi valojen tahdissa Kotkan kirkossa Sopraano Emilia Vesalainen-Pellakselle ja pianisti Esa Ylöselle joulukuu on vuoden kiireisintä aikaa. Muusikoiden kalenterit ovat täyttyneet erilaisista konserteista. Loppuvuodelle on tiedossa vielä kaksi esiintymistä, perinteiset joulukonsertit Anjalan ja Kotkan kirkoissa. Tällä kertaa duon seuraan liittyy kotkalainen sellisti Laura Bucht. — Olemme Esan kanssa tehneet yhdessä joulukonsertteja ainakin viiden vuoden ajan. Nyt halusimme jotain uutta sekä meille että yleisölle. Melankolinen sello sopii hyvin suomalaiseen joulumaailmaan, Vesalainen-Pellas kertoo. — Konsertti on nyt kamarimusiikkimaisempi. Värejä on 500 prosenttia lisää, Ylönen lupaa. Kolmikko esittää kirkoissa perinteisiä joululauluja sekä uudempaa musiikkia. Näin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kynnyksellä mukana on muun muassa Jean Sibeliuksen kappaleita. — Olemme valikoineet lauluja, jotka ovat meille tärkeitä, Vesalainen-Pellas kuvailee. Ohjelmassa on myös kolme kantateosta. Konsertin aluksi esitetään Ylösen säveltämä urkuteos Joulumusiikkia, jonka aikana Kotkan kirkossa nähdään haminalaisen AK Soundin suunnittelema valoshow. — Valot liikkuvat musiikin tahtiin. Teos on tehty erityisesti Kotkan uruille. Konsertti aloitetaan urkuparvelta, josta myöhemmin siirrymme alttarille lähemmäs yleisöä, aiemmin kanttorina toiminut Ylönen kertoo. Toinen ensiesityksenä kuultava kappale on Ylösen laulajalle, pianolle ja sellolle säveltämä Elämä on ihmeellinen lahja, jonka on sanoittanut kotkalainen Asser Ahleskog. Kolmas uutuussävellys on Buchtin esittämä sooloselloteos Iätön. Bucht kuvailee Tero Lanun säveltämää muutaman minuutin pituista kappaletta ajattomaksi ikuisuusmusiikiksi. Emilia Vesalainen-Pellaksen, Esa Ylösen ja Laura Buchtin joulukonsertti Anjalan kirkossa lauantaina 17.12. klo 18 ja Kotkan kirkossa keskiviikkona 21.12. klo 19. Lue koko uutinen:

