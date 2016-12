Uutinen

Kymen Sanomat: Ahtausalalle on syntymässä kaksivuotinen sopimus, huomiota kiinnitetty työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen AKT:n ja Satamaoperaattorit ry:n sopimus on kaksivuotinen ja siihen kuuluu kaksi optiovuotta. Sopimus ei sisällä työajan pidennystä eikä niin sanottua kriisilauseketta. Ensi vuonna yleispalkankorotuksia ei tehdä, mutta seuraavina vuosina yleispalkankorotuksissa noudatetaan teollisuuden yleistä linjaa. Sopimus sisältää monia työturvallisuutta parantavia sekä työssä jaksamista ja työkykyä ylläpitäviä elementtejä. AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen ja Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru sanoo sopimuksen turvaavan ahtausalan työpaikkoja ja tuovan vakautta ja ennustettavuutta alalle. Neuvottelutulos edustaa hieman alle 10 prosenttia AKT:n jäsenistä. Sopimus on hyväksyttävä vielä liittojen hallinnoissa. Aiemmin AKT on saavuttanut neuvottelutulokset autoliikenteen sopimusaloilla sekä säiliö- ja öljytuotealalla. Nämä sekä nyt saavutettu satama-alan sopimus kattaa noin 70 prosenttia AKT:n työssäkäyvistä jäsenistä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/15/Ahtausalalle%20on%20syntym%C3%A4ss%C3%A4%20kaksivuotinen%20sopimus%2C%20huomiota%20kiinnitetty%20ty%C3%B6turvallisuuteen%20ja%20ty%C3%B6ss%C3%A4%20jaksamiseen/2016321659793/4