Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden rivitalojupakasta ei aloiteta esitutkintaa Virolahden kunnanhallituksen toimintaa Sulkutien rivitaloasiassa koskeva tutkintapyyntö ei johda esitutkintaan. Rikoskomisario Marko Heinonen Kaakkois-Suomen poliisista sanoo päätyneensä siihen, ettei esitutkintaa käynnistetä. Hänen mukaansa päätökseen vaikutti myös Kymenlaakson käräjäoikeuden ratkaisu, jonka mukaan esisopimusta rivitalojen ostamisesta Viafori Oy:ltä kunnalle ei ole tehty. Heinosen mukaan tutkintapyyntö oli jätetty nimettömänä, joka on varsin harvinaista. Poliisin tulee kuitenkin selvittää myös nimettömien tutkintapyyntöjen aiheellisuus. Tutkintapyynnössä haluttiin poliisin selvittävän, ovatko Virolahden kunnanhallituksen jäsenet syyllistyneet rivitaloja koskevassa asiassa virkarikokseen ja ovatko he siten korvausvelvollisia. Virolahden kunta ja virolahtelainen Viafori Oy ovat käyneet oikeutta siitä, oliko kunta sitoutunut esisopimuksella lunastamaan Viafori Oy:n rakentamat rivitalot. Käräjäoikeudesta asia on Viafori Oy:n valituksen johdosta edennyt hovioikeuteen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Virolahden%20rivitalojupakasta%20ei%20aloiteta%20esitutkintaa/2016321653162/4