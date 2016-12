Uutinen

Kymen Sanomat: Tasaisessa Korisliigassa on vain tärkeitä pelejä — KTP 10 pelaajalla Kobria vastaan KTP-Basket ei ole vielä kertaakaan päässyt pelaamaan parhaalla miehistöllään tämän kauden Korisliigassa. Kolmikosta Mikael Aalto, Markus Molenius ja viimeisimpänä Villematti Kopio vähintään kaksi on ollut poissa suurimmasta osasta kaden 15 ottelusta.Tänään KTP kohtaa kotiottelussa Lapuan Kobrat, ja vaihtopenkillä on totuttuakin väljempää, kun Aallon ja Kopion lisäksi riveistä puuttuvat nuorisotähdet Vili Nyman ja Severi Kaukiainen. He ovat 18-vuotiaiden maajoukkueen mukana valmistautumassa perjantaina Turkissa alkavaan EM-turnaukseen. Kotkalaisilla on kirjoittaa pöytäkirjaan vain kymmenen pelaajan nimet.Kobrillakin on loukkaantumishuolia, sillä amerikkalainen takamies Mario Edwards on tänään sivussa. Pohjalaisilla on silti riveissään neljä amerikkalaista — joista pitkään Suomessa viihtyneet Damon Williams ja Aubrey Conerly tosin rinnastetaan kotimaisiin pelaajiin.KTP on sarjassa viimeistä edellisenä 10 pisteellä. Kobrilla on vain yksi voitto enemmän, mutta se pitää sijaa kuusi. Liigataulukko on kärkikolmikon (Seagulls, Vilpas, Kataja) jälkeen niin tasainen, että sarjanelosen (Karhu) ja jumbon (Korihait) eroa on kuusi pistettä. KTP voisi tänään voitolla harpata yhdeksänneltä sijalta kuudenneksi asti.Kobrat voitti joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen Lapualla täpärästi 73—71. KTP on kuitenkin pelannut kotona (4 voittoa/3 tappiota) huomattavasti vieraspelejä (1/7) paremmin. Kobrien saldo kotona on 5/3 ja vieraissa 1/5. — KTP on vahva kotijoukkue ja pelaa aggressiivista puolustuspeliä. Heillä on vahvoja yksi-vastaan-yksi-pelaajia, johon meidän on kiinnitettävä huomiota, Kobrien päävalmentaja Damion Dantzler sanoi korisliiga.fi-sivustolla.Korisliigaottelu KTP-Basket—Kobrat alkaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa kello 18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Tasaisessa%20Korisliigassa%20on%20vain%20t%C3%A4rkeit%C3%A4%20pelej%C3%A4%20%E2%80%94%20KTP%2010%20pelaajalla%20Kobria%20vastaan/2016321656515/4