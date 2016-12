Uutinen

Kymen Sanomat: Pyhtäällä on kytenyt pieni pala suota jo viikkojen ajan Pyhtäällä Valkmusan kansallispuistoon liittyvällä Munasuolla on kytenyt tuli mahdollisesti jo viikkojen ajan. — Menemme tänään katsomaan, tarvitseeko sinne viedä jotain koneita kytemisen sammuttamiseksi, koska alueella on myös puita. Kysymys on alueesta, jonka koko on noin 10 metriä kertaa 10 metriä, kertoo palomestari Jaakko Hämeenniemi Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Hämeenniemi arvelee kytemisen saaneen alkunsa paikalla joskus sytytetystä nuotiosta. — Alue on suota. On mahdollista, että turve jää tähänkin aikaan vuodesta kytemään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Pyht%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20on%20kytenyt%20pieni%20pala%20suota%20jo%20viikkojen%20ajan/2016321655242/4