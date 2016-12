Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälässä plussalle, Virolahdella miinukselle Kaakon kaksikon talousnäkymät vuodelle 2017 ovat melko tasapainoiset. Miehikkälässä pyritään ensi vuonna vajaan 800 000 euron ylijäämään, Virolahdella talousarvio on hieman yli 100 000 euroa alijäämäinen. Kunnanhallituksen vahvistamat talousarvioehdotukset esiteltiin eilen, lopullisen sinetin ne saavat kuntien valtuustojen käsittelyssä myöhemmin joulukuussa. Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho ei ole huolissaan miinusmerkkisestä tulosennusteesta. — Käytännössä se on plusmiinus nolla, kun summa suhteutetaan kunnan kokonaismenoihin. Suurin epävarmuustekijä liittyy verotulojen vähenemiseen. Myönteisiä toiveita on puolestaan Vaalimaan alueen suhteen, sen rakentamiseen kohdistuu odotuksia parin erittäin vaikean vuoden jälkeen. Miehikkälässä ensi vuotta odotetaan luottavaisena, kunnanjohtaja Arto Ylönen toteaa. — Suuret investoinnit alkavat olla jo takana, on tehty koulu, korjattu hyvinvointikeskusta ja parhaillaan rakennetaan paloasemaa. Jatkossa keskitytään enemmän pienempiin asioihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Miehikk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4%20plussalle%2C%20Virolahdella%20miinukselle/2016321652601/4