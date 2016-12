Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan nuorisotyö palkitsi Karhulan Korvenkävijät vapaaehtoistoiminnasta Kotkan nuorisotyön vuoden 2016 tunnustus vapaaehtoistoiminnasta jaettiin keskiviikkona. Palkinnon sai partiolippukunta Karhulan Korvenkävijät.Lippukunta sai 1 000 euron tunnustuksen nuorisotyön puurojuhlassa keskiviikkona.Palkintoa perusteltiin sillä, että partiotoiminta tukee lasten ja nuorten itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Kotkan nuorisotyö ja kaupunki haluavat osoittaa arvostavansa partiota ja Korvenkävijöiden toimintaa.Vuonna 1928 perustetussa Korvenkävijöissä on noin sata jäsentä. Se on Kotkan toiseksi vanhin partiolippukunta. Nykyään se järjestää erityisesti retki- ja leiritoimintaa.Yhteensä Kotkassa on kahdeksan partiolippukuntaa, joihin kuuluu kaiken kaikkiaan noin 500 jäsentä. Lue koko uutinen:

