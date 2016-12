Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Vilpuri on marsunäyttelijä — uutta lastenelokuvaa kuvataan Kotkassa Hovinsaarella sijaitsevaan logistiikkakeskukseen on noussut uusi kerrostaloasunto. Kolmio toimii lavasteena Supermarsu-elokuvalle, jota kuvataan paraikaa Kotkassa. Joona Tenan ohjaama elokuva perustuu Paula Norosen lastenkirjaan Emilian päiväkirja — Supermarsu pelastaa silakat, joka oli vuoden 2009 Finlandia Junior -ehdokas. Tarina kertoo 11-vuotiaasta tytöstä, joka huomaa omaavansa lemmikkimarsunsa pureman jälkeen salaisia supervoimia. — Supermarsu on viihteellinen ja komediallinen koko perheen elokuva, jossa on käsitellään myös tärkeitä teemoja, kuten koulukiusaamista ja saastumista. Samalla se on supersankarielokuva, jollaisia Suomessa ei ole paljoa tehty. Mukana on sekä oikeita että digitaalisia marsuja, tuottaja Marko Talli tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:stä kertoo. Kuvaukset alkoivat Kotkassa maanantaina. Kolmantena päivänä purkitettiin päähenkilö Emilian ja hänen äitinsä välisiä kohtauksia. Nuoren supersankarin roolissa on lahtelainen Ella Jäppinen. Äitiä näyttelee useista elokuvista ja tv-sarjoista tuttu Essi Hellén. Valkokankaalla nähdään myös yksi kotkalainen näyttelijä, Vilpuri, joka esittää Emilian lemmikkimarsua. 2-vuotias rotumarsu valikoitui tähtikaartiin tuotantoyhtiön järjestämän haun kautta. — Näin asiasta ilmoituksen Suomen Marsuyhdistyksen sivuilla, minkä jälkeen päätin tarjota Vilpuria rooliin. On hienoa, että tavallinen tallaajakin pääsee näin osallistumaan elokuvan tekoon, omistaja Kaisa Mäkinen toteaa. Mäkinen kuvailee lemmikkiään sosiaaliseksi, reippaaksi ja iloiseksi marsuksi. — Kuvausryhmä kehui Vilpuria erittäin kuvaukselliseksi, tuotantopäällikkö Minna Virkajärvi kiittelee. Supermarsun studiokuvaukset jatkuvat Kotkassa ensi keskiviikkoon asti. Loput kuvaukset tehdään huhtikuussa ja kesäkuussa 2017 pääosin Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla. Elokuva saa ensi-iltansa talvella 2018. Lue koko uutinen:

