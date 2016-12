Uutinen

Kymen Sanomat: KOKS:n investointilupahakemus laihtumassa 40 miljoonaan Carean hallitus yrittää tuupata liikkeelle sosiaali- ja terveysministeriöön jumiutuneen Kymenlaakson keskussairaalan investointiluvan. Carean hallitus saa perjantaina käsiteltäväkseen esityksen, jonka mukaan lupaa haetaan vain keskussairaalan laajennusosalle, jonka hinta on noin 40 miljoonaa euroa. Se edustaa noin 28 prosenttia KOKS:n laajennus- ja peruskorjausinvestoinnin kokonaisuudesta. Laajennusosa on alunperinkin ollut tarkoitus rakentaa ensin. Vanhan sairaalan peruskorjauksen aloittaminen on mahdollista vasta laajennusosan valmistumisen jälkeen. Carean ja Kouvolan virkamiesjohto yrittää löytää vielä tämän viikon aikana sovun Kymenlaakson erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta. Carean toimitusjohtaja Annikki Niirasen mukaan tavoitteena on, että investointilupa KOKS:n peruskorjausta ja Kouvolan Ratamokeskusta valmisteltaisiin yhdessä kevään aikana. Sosiaali- ja terveystoimen isot investoinnit muuttuivat kesällä väliaikaisesti luvanvaraisiksi tulossa olevan maakuntauudistuksen vuoksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/KOKS%3An%20investointilupahakemus%20laihtumassa%2040%20miljoonaan/2016321652734/4