Uutinen

Kymen Sanomat: Joulun säveliä ortodoksisessa kirkoissa Kouvolassa ja Haminassa Joululauluperinne on enkelten perintöä ihmisille. Perinnön ympärille on syntynyt vuosisatojen myötä rikas aarteisto, joka ammentaa aineksensa ensimmäisestä jouluyöstä. Sen rakastetuinta aineistoa ovat monissa maissa lauletut, helposti mieleen jäävät sävelmät, joita on usein kierretty laulamassa ovelta ovelle. Ortodoksisen ja roomalaiskatolisen kulttuurin rajapinnassa tämä perinne on tiivistynyt kokoelmaksi moniäänisiä koljada-lauluja, jotka kertovat Kristuksen syntymästä ja sen merkityksestä maailmalle. Koljada on itäslaavilainen sana, joka tarkoittaa joulua. Suomessa tätä perinnettä on tehnyt tunnetuksi Maria Takala-Roszczenko, joka on koonnut, kääntänyt ja sovittanut niitä suomeksi. Kokoelma ensimmäisiä suomeksi sovitettuja koljadoja ilmestyi vuonna 2008 nimellä Ortodoksisia joululauluja itäslaavien mailta. Näitä koljada-lauluja kuullaan tällä viikolla Kouvolan Pyhän Ristin ja Haminan Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkoissa. Näiden kirkkojen kuorot esiintyvät yhdessä. Ohjelmassa on myös jumalanpalveluksissa käytettäviä kirkkolauluja sekä tuttuja yhteislauluja. Kuoroja johtaa Haminan ortodoksisen seurakunnan kanttori Kari Päivinen. Kuoroissa laulaa myös maahanmuuttajia sekä luterilaisia — kaikki samaa perhettä. Puheen pitää isä Jukka Jauhiainen. Tilaisuudet ortodoksisissa kirkoissa Kouvolassa keskiviikkona 14. joulukuuta klo 18, Kirkkomäenkatu 2, Kouvola ja Haminassa torstaina 15. joulukuuta klo 18, Raatihuoneentori 2, Hamina. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Joulun%20s%C3%A4veli%C3%A4%20ortodoksisessa%20kirkoissa%20Kouvolassa%20ja%20Haminassa/2016321655237/4