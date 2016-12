Uutinen

Kymen Sanomat: Joulukalenteri: Hyvää joulua Poikani soittaa ilmoittaen, tulen jo pari päivää ennen joulua, olen apunasi valmisteluissa. Maria synnytti pojan jouluna, minä saan lapseni luokseni, jouluksi. Aattona haemme äitini hoitokodista. Hän tervehtii poikaani nuoruusaikojensa ihastuksena. Keväinen kaatumisensa toi aivovaurion, poisti muististaan kaiken nykyisen. Illan hämyssä hautausmaalla poikani ja minä kannattelemme äitiäni kapealla lumivallien reunustamalla polulla, jalkansa hipaisevat ajoittain maatakin. Sytytän kynttilät, äiti katsoo hautaa, kynttilöitä poikani käsipuolessa. Hyvää joulua isä, mamma ja pappa, sanon. Äiti alkaa itkeä, toistaa Hyvää Joulua, Hyvää Joulua. Kotona odottaa joulupöytä ruokineen, tyttäreni. Äiti nauttii tunnelmasta ja ruuasta. Katsokaa nyt, sotkin jo pöydän hän hädissään sopertaa, punajuurta. Puen essun päälleen, pyyhkäisen pöydän, halaan, ei se mitään sattuuhan noita. Kuusen äärellä äiti katsoo silmiini ja yhtyy tuttuun joululauluun Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta… On aika viedä äiti lääkkeilleen hoitokotiin. Joulupäivänä tulee soitto sieltä, äitinne söi hyasintin kukan, voiteli kasvonsa suihkugeelillä ja sai pahat allergiaoireet. Lääkärissä on käyty ja lääkkeet menossa, ei hätää. Menen äidin luo, kasvonsa ja kätensä ovat rakkuloilla. Tutut asiat ovat muuttuneet oudoiksi. Äidille tuo joulu jäi viimeiseksi. Vuosien takainen muisto on minulle rakas, tärkeä. Hyvää Joulua. Hyvää Joulua. Anneli Pylkkönen Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Joulukalenteri%3A%20Hyv%C3%A4%C3%A4%20joulua/2016521653459/4