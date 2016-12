Uutinen

Kymen Sanomat: Aivotärähdys, tärykalvo puhki ja niskavamma — mutta Villematti Kopio on kohta taas valmis pelaamaan KTP-Basketin Villematti Kopion sairausloman loppu on jo näkyvissä. Kopio aikoo pelata jo kotkalaisten seuraavassa korisliigaottelussa joulutauon jälkeen Kouvoja vastaan. — Jos ei tule takapakkia, tavoitteena on olla siinä mukana, Kopio sanoo. Hän sai kovan tällin päähänsä kaksi viikkoa sitten täysivauhtisessa törmäyksessä Kauhajoen Karhun Samuli Vanttajaan, eikä ole sen jälkeen koripalloon koskenut. Kopio sai törmäyksessä aivotärähdyksen, ja hänen korvastaan puhkesi tärykalvo. Lisäksi tuli ”pieni niskavamma”. Se aiheuttaa edelleen ajoittain päänsärkyä. — Muistan siitä törmäyksestä melkein kaiken. Vain joitain yksityiskohtia puuttuu, Kopio sanoo. — Taju ei tainnut mennä missään vaiheessa, mutta jalat eivät pitäneet, kun yritin nousta pystyyn. Ehkä se näytti pahemmalta kuin se oikeasti oli. Itsekin pelästyin. Kopion tälli ei ole ainoa paha päänseudun vamma tämän kauden Korisliigassa. Kouvojen Miikka Luosmaa loukkasi niskansa lokakuun KTP-ottelussa ja on poissa pelistä vielä ainakin helmikuuhun asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/14/Aivot%C3%A4r%C3%A4hdys%2C%20t%C3%A4rykalvo%20puhki%20ja%20niskavamma%20%E2%80%94%20mutta%20Villematti%20Kopio%20on%20kohta%20taas%20valmis%20pelaamaan/2016321659125/4