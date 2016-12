Uutinen

Kymen Sanomat: Taistelu sikaruttoa vastaan kovenee: Ministeriö suunnittelee villisikakannan puolittamista ja sikojen määräämistä sisätiloihin Itä-Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee uusia toimia afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Ministeriön mukaan tärkeintä on saada villisikakanta puolitettua nykyisestä noin 500—600 yksilöön. Ministeriön mukaan se suunnittelee lisähelpotuksia villisian metsästykseen. Jo aiemmin esimerkiksi valon ja houkutusrehun käyttö metsästyksessä sallittiin. Lisäksi villisikojen rauhoitusaikoja on lyhennetty. Valmisteilla on myös Suomen sikatilojen ja villisikatarhojen suojaaminen sikaruttotartunnoilta. Jos sikarutto leviää Suomeen, sen ennakoidaan saapuvan itärajan yli Venäjältä. Ministeriö suunnittelee Itä-Suomen sikatilojen ja villisikatarhojen eläinten määräämistä sisätiloihin tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitauksia ulkotarhoille. Neuvotteleva virkamies Katri Levonen kertoo, että suunnitelma on vasta alkutekijöissään, mutta tällä hetkellä riskialueeksi suunnitellaan noin sadan kilometrin kaistaletta itärajasta aina Kainuun korkeudelle asti. Levosen mukaan riskialue tarkentuu, kun asiasta keskustellaan sikatilallisten ja villisikatarhureiden kanssa. Ministeriön arvion mukaan rajoitukset koskisivat arvioilta joitain kymmeniä sikatiloja ja villisikatarhoja. Lisäksi ministeriö suunnittelee sikaruttotiedottamista rajanylityspaikoilla. Ministeriön mukaan tauti saattaa levitä Suomeen ulkomailla käyneiden metsästäjien tai muiden matkustajien mukana, jos heidän varusteensa kulkeutuvat sikatiloille. Afrikkalaista sikaruttoa on tavattu Baltiasta ja Venäjältä, mutta ei Suomen rajan välittömästä läheisyydestä. Sikarutto uhkaa sikatiloja ja villisikatarhoja, mutta tauti ei tartu ihmiseen. Lue koko uutinen:

