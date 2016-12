Uutinen

Kymen Sanomat: Nuorten edustus Haminan valtuustoon Haminan kaupunginvaltuuston kokouksissa nähdään ja kuullaan jatkossa myös kaupungin nuorisovaltuuston edustajia, sillä valtuusto päätti tiistaina oikeuttaa nuorisovaltuuston nimeämään kaksi jäsentään kaupunginvaltuuston kokouksiin puheoikeudella. Päätös on voimassa kuluvan valtuustokauden loppuun.Nuorisovaltuuston edustajien osallistumis- ja puheoikeutta oli esitetty usean valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa. Haminan hyvinvoinnin edistämisen lautakunta oli niin ikään asettunut jo aikaisemmin aloitteen taakse.Haminan nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 2007. Nuorisovaltuustolla on jo nykyisin oikeus nimetä edustajansa lautakuntiin lukuunottamatta tarkastus- ja vaalilautakuntia.Monissa kunnissa nuorisovaltuuston edustajille on nykyisin myönnetty osallistumisoikeus myös valtuustojen kokouksiin Lue koko uutinen:

