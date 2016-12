Uutinen

Kymen Sanomat: Marko Tyyskä palaa KTP-paitaan kahden Kolmosen kauden jälkeen Marko Tyyskä, 29, pelaa tulevalla kaudella Kakkosta KTP:ssä. Haminalaissyntyinen Tyyskä on kaksi edellistä kautta pelannut Kolmosta Haminan Pallo-Kissoissa. Tyyskä debytoi liigassa 16-vuotiaana vuonna 2003. Hän pelasi KooTeePeen liigajoukkueessa yhteensä 124 liigaottelua kausina 2003—08. Tyyskä jatkoi KooTeePeessä putoamisen jälkeen ja pelasi Kotkassa Ykköstä kaudet 2009—2014. Hän on pelannut sekä keskikentällä että puolustuksessa. Tyyskän lisäksi KTP:llä on sopimus ensi kaudesta Saku Kvistin, Aleksi Tarvosen, Kaarel Ustan ja Oskari Pasasen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Marko%20Tyysk%C3%A4%20palaa%20KTP-paitaan%20kahden%20Kolmosen%20kauden%20j%C3%A4lkeen/2016321652227/4