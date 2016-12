Uutinen

Kymen Sanomat: Lucia tuo tänään valon Kotkassa ja Haminassa Joulukuun 13. päivä on Lucian päivä. Kotkassa valon tuojan voi tavata Kotkan kirjastossa, jossa Kotka Svenska samskolan oppilaiden Lucia-kulkue vierailee kello 13. Tapahtuma on osa elävää joulukalenteria. Illalla Kotkan kirkossa vietetään Lucia-vesperiä kello 19. Jouluista musiikkia esittävät Kamarikuoro Kotka-Canto ja Kotkan seudun musiikkiopiston nuorisokuoro Merituuli sekä Mieskuoro Kisailijat. Kuoroja johtavat Leena Arffman ja Mikko Hauhia. Uruissa ja pianossa on Mikko Hauhia. Puheen pitää rovasti Hannu Marttila. Lucia-neito Minni Halinen saapuu paikalle nuorisokuoro Merituulen seurueessa. Lucia-vesperin käsiohjelmien tuotto menee Kotka-Kymin seurakuntayhtymän diakoniatyön kautta kotkalaisten lapsiperheiden joulun tukemiseen. Haminan Lucia-neito Siiri Husun voi nähdä Johanneksen kirkossa, jossa järjestetään Lucia-juhla kello 18. Juhlassa esiintyvät Pappilansalmen koulun ja Haminan lukion kuorot, Virolahden musiikkiopiston sekakuoro, Kirviset sekä kuororyhmä ja soittajaryhmä. Ohjelmassa on myös yhteislaulua. Käsiesitteestä on vapaaehtoinen maksu, tuotto käytetään vähävaraisille haminalaisille lapsiperheille. Juhlat järjestävät Hamina-Vehkalahden Pohjola-Norden, Haminan seurakunta, Kotkan-seudun musiikkiopisto, Haminan lukio, Pappilansalmen koulu ja Virolahden musiikkiopisto. Lucian päivän tilaisuudet tiistaina 13. joulukuuta Kotkan kirjastossa kello 13, Kirkkokatu 24, klo 18 Johanneksen kirkossa Haminassa, Raatihuoneentori 10 ja klo 19 Kotkan kirkossa, Kirkkokatu 26. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Lucia%20tuo%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20valon%20Kotkassa%20ja%20Haminassa/2016321647845/4