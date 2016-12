Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan edustalle virtasi poikkeuksellisen suolaista vettä, Haapasaaren alueella mittaushistorian suurin suolapitoisuus Itäiselle Suomenlahdelle virtasi marraskuussa poikkeuksellisen paljon voimakassuolaista vettä. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (Ely) kertoo, että suolainen vesi on tullut itäiselle Suomenlahdelle Itämeren pääaltaalta. Sään vuoksi syvänveden virtaus jatkui marraskuun puoliväliin asti. Sen seurauksena Haapasaaren ja Huovarin seurantapaikoilla on otettu tavallista suolaisempia ja vähähappisempia vesinäytteitä. Tavallisesti pohjan läheltä Haapasaaren ja Huovarin alueella veden suolapitoisuus on 5—7 promilea. Marraskuussa suolapitoisuus oli kohonnut kahdeksan promillen tasolle. Haapasaaren alueella mitattiin mittaushistorian korkein suolapitoisuus pohjanläheisessä vedessä: 8,66 promillea. Mittaukset aloitettiin vuonna 1966. Elyn mukaan suolapitoinen vesi on osin seurausta joulukuun 2014 ja marraskuun 2015 suolapulsseista. Ne toivat Itämeren pääaltaan syvävettä pohjoiseen. Nyt syvävettä virtasi sääolojen vuoksi itäiselle Suomenlahdelle asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Kotkan%20edustalle%20virtasi%20poikkeuksellisen%20suolaista%20vett%C3%A4%2C%20Haapasaaren%20alueella%20mittaushistorian%20suurin%20suolapitoisuus/2016321652714/4