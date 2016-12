Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka hakee ostajaa KSOY:n osakkeille myös ulkomailta Neuvottelut Kotkan omistamista Kymenlaakson Sähkön osakkeista kiihtyvät vuoden loppua kohti. Kotka neuvottelee parhaillaan useiden tahojen kanssa osakkeiden myymisestä. Mukana on myös muita kuin Kymenlaakson Sähkön osakaskuntia, todennäköisesti myös ulkomaisia pääomasijoittajia. Asiasta kertoi kertoi ensimmäisenä Yle Kotka. Asia tuli julkisuuteen Orimattilan kaupunginjohtajan esiintymisestä sosiaalisessa mediassa. Orimattila on yksi Kymenlaakson Sähkön osakaskunnista. Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Elomaa (kok.) on mukana neuvotteluissa yhdessä valtuuston puheenjohtajan Nina Braskin (sd.) ja kaupunginjohtaja Henry Lindelöfin kanssa. Elomaa ei kiellä, etteikö neuvotteluja käytäisi myös ulkomaisten pääomasijoittajien kanssa. — Kaikenlaisia neuvotteluja käymme, mutta mitään päätöksiä emme ole vielä tehneet. Tavoitteena on, että asia on ratkaistu alkuvuonna, Elomaa sanoo. Eija Anttila Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Kotka%20hakee%20ostajaa%20KSOY%3An%20osakkeille%20my%C3%B6s%20ulkomailta/2016321652906/4