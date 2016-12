Uutinen

Kymen Sanomat: Kaunon kannattajat Vellamossa — uusi taidenäyttely avautuu torstaina Kymenlaakson museossa avautuu torstaina kulttuuriyhdistys Antareksen Kauno-näyttely. Teemalla taiteilijat haluavat ottaa kantaa kaunokirjoituksen opetuksen loppumiseen. Viime syksystä lähtien Suomen kouluissa on opetettu ainoastaan tekstauskirjaimia. Näyttelyssä on teoksia 11 taiteilijalta. Esillä on monia tekniikoita, kuten maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja installaatioita. Näyttelyn järjestäjänä toiminut imatralainen kuvanveistäjä Sonja Harala kertoo, että suurin osa töistä on aivan uusia. — Kaikki lähtivät innokkaasti mukaan, koska tämä on tärkeä ja koskettava aihe. Varasimme näyttelytilan jo puolitoista vuotta sitten, joten taiteilijoilla on ollut paljon aikaa käsitellä aihetta, Harala toteaa. Esillä onkin paljon niin sanottua hidasta taidetta, joka limittyy näyttelyn teemaan. Yksi näistä teoksista on Antareksen puheenjohtajan Tiiu Anttisen veistämä Pilkku. Marmorinen veistos on tehty täysin käsityönä. — Olen ajatellut laajemmin kaunotaiteita, miettinyt hidasta elämää ja hidasta taidetta. Marmori on klassinen materiaali, jonka työstäminen on hyvin hidasta, Sippolassa asuva kuvanveistäjä kuvailee. Lappeenrantalaisen kuvataiteilija Soli Pertun mukaan kaunokirjoitus on pään ja käden yhteistyötä parhaimmillaan. Hän muistuttaa, että kaunokirjoitus on myös ihmisten kohtaamista. — Tekstistä näkee esimerkiksi kirjoittajan tunnetilan, Perttu sanoo. Pertun teos Kirjoituksen ilo on sekatekniikalla toteutettu installaatio, jossa on käytetty paperia, maalattua pajua ja paperimassaa. Tekstin peittämä metsä kuvastaa kaunokirjoituksen tuomaa viisautta ja ymmärrystä. — Asiat oppii eri tavalla, kun ne kirjoittaa ylös. Näin voi saada koko maailman ymmärrettäväksi. Ymmärtäminen on käsityötä. 23 ammattitaiteilijan muodostama Antares on toiminut Kouvolan Sippolassa vuodesta 2013. Kulttuuriyhdistys järjestää näyttelyjä vuosittain. Kulttuuriyhdistys Antareksen Kauno-näyttely Kymenlaakson museossa Merikeskus Vellamossa 15.12.2016—26.3.2017. Lue koko uutinen:

