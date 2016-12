Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakkois-Suomen poliisi: Vilkkua osataan käyttää, vain kiertoliittymissä voi joillakin autoilijoilla olla ongelmia Liikenneturvan seurantatietojen mukaan lähes yhdeksän kymmenestä autoilevasta käyttää suuntamerkkiä kääntyessään. Vilkun käytöllä kerrotaan kääntymisaikeista muille tienkäyttäjille, kulkevat nämä autolla, pyörällä tai jalan. — Alueellamme ei juuri ole ollut ongelmia vilkun käytön kanssa, toteaa komisario Jukka Tylli Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta. Suuntamerkkiä tulee näyttää aina kun ajoneuvoa siirretään sivusuunnassa; eli kääntyessä, kaistanvaihdon yhteydessä, ohitettaessa tai tien reunasta liikkeelle lähtiessä. Liikenneturvan tänä vuonna toteuttamien seurantojen mukaan 86 prosenttia autoilevista käyttää vilkkua kääntyessään. — Harva kuljettaja on ajatustenlukija. Vilkkua käyttämällä kuljettaja kertoo muille kulkijoille aikeistaan, eikä toisten tarvitse arvailla ajolinjojen perään. Oikea-aikaisesti kytketty suuntamerkki antaa muille aikaa ja tilaa toimia, vältytään turhilta jarrutteluilta ja ehkäistään mahdollisia vaaratilanteita. Etenkin huonolla kelillä tai pimeällä on entistä tärkeämpää ilmaista omat aikeet riittävän ajoissa muille, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Marko Nieminen. On kuitenkin huomattava, että vilkun näyttämisen lisäksi kääntymisen turvallisuus on varmistettava aina ennen ratin kääntämistä. — Vilkun käytön lisäksi kuljettaja kertoo aikeistaan kääntyä hidastamalla nopeutta, jarruvaloilla, ajolinjan valinnalla ja tarpeen mukaan myös katsekontaktilla, Nieminen muistuttaa. Myös liikenneympyrästä ulos ajettaessa tulee näyttää suuntamerkkiä. Nieminen korostaa, että vilkun näyttäminen kannattaa aina, vaikka ympyrän tuntumassa ei toisia ajoneuvoja havaitsisikaan. — Vilkun oikea käyttö parantaa sujuvuutta ja turvallisuutta kiertoliittymissä. On muistettava, että vilkun viesti on tarpeellinen myös kevyen liikenteen väylän käyttäjille, kävelijöille, pyöräilijöille ja mopoilijoille, Nieminen muistuttaa. — Vaikka tavallisissa risteyksissä vilkkua osataankin käyttää hyvin, voi kiertoliittymissä olla joillakin autoilijoilla ongelmia. Niissä jotkut ovat näyttäneet vilkkua vasemmallekin, toteaa Tylli. Lue koko uutinen:

