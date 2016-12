Uutinen

Kymen Sanomat: Joulupatakeräys täyttää 110 vuotta — katso keräyspaikat Kotkassa Suomen Pelastusarmeijan perinteinen Joulupata-keräys täyttää tänä vuonna 110 vuotta. Saaduilla varoilla hankitaan muun muassa tavarapaketteja ja lahjakortteja K-ryhmän liikkeisiin. Patojen tuotto käytetään vähävaraisten perheiden, nuorten, syrjäytyneiden ja vanhusten auttamiseen. Keräykseen voi osallistua monella tavalla. Joulupadat ovat ulkona 16. – 23. joulukuuta. Kerääjät toivovat saavansa ensisijaisesti rahalahjoituksia. Joulupata-keräykseen voi tuoda myös ehjiä ja puhtaita vaatteita sekä lapsiperheille sopivia tavaroita. Ruokatavaroita padalle ei voi tuoda. Katupatojen tuotto käytetään juuri sen alueen köyhien auttamiseen, jossa keräys on toteutettu. Mobiili-maksaminen on nyt mahdollista. Ensimmäistä kertaa keräykseen voi lahjoittaa hyödyntäen MobilePay-sovellusta numeroon 9090. Sovellusta voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat. Nettikeräys on auki 31. joulukuuta asti. Sitä voi käyttää lahjoittamalla Pelastusarmeijaan Nettikeräyksiin rahaa verkkopankin kautta tai joukkue, kollegat tai vaikkapa ystävät voivat koota oman ryhmänsä ja perustaa oman Nettipadan ja kerätä yhdessä varoja Joulupataan. Kaduilla tapahtuvan keräyksen lisäksi vähävaraisia perheitä ja syrjäytyneitä voi auttaa myös tekstiviestillä: PATA tai PATA20 numeroon 16499 (10 € tai 20 €) tai lahjoittamalla suoraan Pelastusarmeijan tilille: FI57 2084 3800 0057 29, viite 8808 Viime vuoden Joulupata-keräys tuotti kaikkiaan 816 240 euroa ja sen lisäksi runsaasti vaatepaketteja. Internet-padan osuus oli noin 150 000 euroa. Lisätietoa joulupadoista sekä patojen sijainnit löytyvät osoitteesta www.joulupata.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Joulupataker%C3%A4ys%20t%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20110%20vuotta%20%E2%80%94%20katso%20ker%C3%A4yspaikat%20Kotkassa/2016321651620/4