Uutinen

Kymen Sanomat: Autotalo Järvi laajentuu Kotkaan Porvoolainen Autotalo Järvi laajentaa toimintaansa avaamalla uuden toimipisteen Kotkaan. Uusi liike avataan Keltakallion alueelle tammikuun 2017 aikana. — Uusi liike tuo meille myös mahdollisuuden kehittää konseptiamme aivan uudelle tasolle ja luoda uuden tavan toimia, kertovat Autotalo Järven veljekset Pasi ja Petri Järvi. — Uudessa liikkeessä on 3 000 neliömetriä sisätilaa, mikä tarkoittaa sitä, että myyntihallissamme on esillä yhteensä jopa 200 ajoneuvoa. Kotka ja Kaakonkulma ei ole tähänkään asti ollut Autotalo Järvelle vierasta seutua. Pasi Järvelle liikkeen avaaminen Kotkaan on myös eräänlainen kotiinpaluu: — On tosi mukavaa palata Kotkaan, olenhan asunut siellä pitkän tovin nuoruusvuosinani. Autotalo Järven Porvoon liikkeen uusien autojen merkkivalikoimassa ovat Suzuki, SsangYong ja Isuzu sekä Kia ja Mitsubishi. Liike on perustettu vuonna 2011 ja se tavoittelee kahdessa toimipisteessään noin 1 700 uuden ja vaihtoauton myyntiä, joka tarkoittaa noin 22 miljoonan euron liikevaihtoa. Kun otetaan huomioon konserniin kuuluva Järvileasing, nousee automäärä kahteen tuhanteen ja konsernin kokonaisliikevaihto yli 30 miljoonaan euroon. — Järvileasing avaa myös toimipisteen Autotalon Järven uusiin tiloihin Kotkassa. Kasvun myötä Autotalo Järvi ja Järvileasing tulevat rekrytoimaan talven ja kevään aikana kymmenen uutta myynnin ja huollon ammattilaista. Lue koko uutinen:

