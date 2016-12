Uutinen

Kymen Sanomat: Ajo-opettaja Juha Mäkelä: Moottoritieltä Hyväntuulentielle nousevat väistävät Kyminlinnan suunnasta tulevia Kymen Sanomien tekstiviestipalstalle pari päivää sitten lähetetyssä viestissä sanottiin, että moottoritieltä ramppia pitkin Hyväntuulentielle nousevien autoilijoiden ei tarvitse väistää Kyminlinnan suunnasta tulevia autoilijoita. Kymen Sanomien toimitukseen sähköpostia lähettänyt lukija ihmetteli, kuka kyseisessä liittymässä on väistämisvelvollinen. Ajo-opettaja Juha Mäkelä valistaa autoilijoita. — Se on hankala kohta, koska sillalla tehdään korjaustöitä. Kolmio velvoittaa moottoritieltä Hyväntuulentielle nousevia väistämään Kyminlinnan suunnasta tulevia. Etenkin, kun Kyminlinnan suunnasta tulevilla on niin lyhyt tila kaistan vaihtamiseen korjaustöiden vuoksi. Jos vasenta kaistaa olisi käytössä enemmän, kaistanvaihtaja olisi se, joka väistää, toteaa Mäkelä. Myös autokoulun johtaja Mika Tiitinen Tiitisen autokoulusta on sitä mieltä, että kolmion takaa tuleva väistää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/13/Ajo-opettaja%20Juha%20M%C3%A4kel%C3%A4%3A%20Moottoritielt%C3%A4%20Hyv%C3%A4ntuulentielle%20nousevat%20v%C3%A4ist%C3%A4v%C3%A4t%20Kyminlinnan%20suunnasta%20tulevia/2016321650662/4