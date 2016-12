Uutinen

Kymen Sanomat: Yle Teema tarjoaa Viipuri-illan 3. tammikuuta: Viipuri 360 on kokoelma tarinoita kaupungista, jonka nykyisyyden Suomi unohti. Näin Yle markkinoi dokumenttia, joka esitetään Yle teemalla 3. tammikuuta. Viipuri 360 -nimisessä dokumentissa on luvassa tietoa nyky-Viipurin ja nykyviipurilaisten elämästä, venäläisen rajakaupungin arjesta. — On olemassa erityinen viipurilainen sielu, koska Viipuri on hyvin merkillinen, ei yhtään samanlainen kuin muut venäläiset kaupungit, dokumentin päähenkilöihin kuuluva Natalia Koveshnikova kertoo Ylen tiedotteessa. Sen mukaan Natalia on tyypillinen viipurilainen, monen kulttuurin sekoitus, täynnä mielipiteitä ja onnettoman rakastunut Viipuriin, sen vihreyteen, rajan läheisyyteen, vanhoihin kortteleihin. Dokumentti etenee episodimaisesti viipurilaisen arjessa ja juhlassa. Ohjaaja on Maria Seppälä, jonka omatkin juuret ulottuvat melkein Viipuriin saakka. Viipuri 360 esitetään Yle Teemalla 3. tammikuuta 2017 kello 21. Dokumenttia täydentävät samana iltana seuraavat Viipuri-aiheiset ohjelmat: Mie maksan! Lallukan perintö kello 20, ja kello 22.15 alkaen Vanha Viipurimme (1940, Dokumenttiprojektin historiankirja: Wiipurini (1992) ja Hetket jotka jäivät (2006). Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/12/Yle%20Teema%20tarjoaa%20Viipuri-illan%203.%20tammikuuta%3A/2016521649229/4