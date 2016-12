Uutinen

Kymen Sanomat: Toimeentulotuen verkkoasiointi avautui Kuntien sosiaalitoimistojen sijaan toimeentulotuen hakemukset käsitellään jatkossa Kelassa. Muutoksen myötä myös asiointi helpottuu, kun asiakkaat voivat hakea tukea verkossa. Verkkoasiointi avautui tänään. Aiemmin valtaosa toimeentulotuen asiakkaista on toimittanut perinteisen paperihakemuksen kunnan sosiaalitoimeen, sillä verkkoasiointia on ollut tarjolla vain harvassa kunnassa. — Enää asiakkaan ei tarvitse lähteä toimistoon eikä postittaa hakemusta, sillä toimeentulotukea voi nyt hakea Kelan muiden tukien tavoin verkosta, kertoo hankepäällikkö Heli Kauhanen Kelasta. Koska toimeentulotuen asiakasmäärät ovat valtavat, Kelan toimistoihin voi olla odotettavissa siirtymävaiheessa väliaikaista ruuhkaa. — Jos asiointi onnistuu verkossa, se on asiakkaan kannalta myös kaikista sujuvin ja nopein vaihtoehto, Kauhanen toteaa. Kelan verkkoasiointi kasvattaa koko ajan suosiotaan. Jo lähes 65 % hakemuksista lähetetään verkossa. Jos asiakkaalla ei ole omaa tietokonetta tai verkkoyhteyttä, verkkohakemuksen voi tulla tekemään myös toimistoon. Verkkoasioinnissa tarvitaan lisäksi henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimen mobiilivarmenne. – Joulu- ja tammikuussa isoimmissa toimistoissa työskentelee palveluopastajia, joilta saa kädestä pitäen apua verkkoasiointiin, Kauhanen lisää. Kirjaudu verkkoasiointipalveluun osoitteessa www.kela.fi/asiointi. Liitteet voi nekin toimittaa verkossa. Liitteeksi riittää esimerkiksi selkeä kännykällä otettu kuva. Verkkopalvelusta voi tarkistaa yhdellä silmäyksellä myös hakemuksen tilanteen ja seuraavat maksut. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/12/Toimeentulotuen%20verkkoasiointi%20avautui/2016321647866/4