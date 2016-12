Uutinen

Kymen Sanomat: Runoilija ja kirvesmies Lauri Viidan syntymästä on 100 vuotta — Työläispoika kävi karhunpainia sairautensa kanssa Se viikko maaliskuun alussa 1949 oli käännekohta. Betonimyllärin pari vuotta aiemmin julkaissut Lauri Viita oli kirjoittanut raivokkaalla tahdilla saturunoelmansa Kukunor ja matkusti Helsinkiin neuvonpitoon kustantajan kanssa. Palaverissa WSOY:ssä hänelle sanotaan, että kirjaa ei julkaista. Se ei ole riittävän hyvä. Viita ei palaa silloiseen kortteeriinsa Aila Meriluodon vanhempien luo Pieksämäelle, vaan lähtee Tampereelle. — Samassa junavaunussa on Väinö Linna ja muita Helsingissä matineassa käyneitä tamperelaiskirjailijoita. Maanisessa tilassa ollut Viita alkaa riehua vaunussa ja sen tyhjennyttyä hän jää riehumaan sinne yksin, kertoo Heikki Salo. — Se tapahtui sunnuntaina 6. maaliskuuta. Viita vietti koko viikon Tampereella ja seuraavana perjantaina hänen äitinsä Alfhild kuoli. Viikon aikana Viita yrittää päästä tapaamaan ensimmäistä vaimoaan Kerttua, mutta ovet pannaan lukkoon ja ikkunat säppiin. Kerttu joutuu naulaamaan jopa kattoluukun kiinni. Sata vuotta sitten syntynyt Lauri Viita oli särmikäs hahmo ja hänestä kerrotaan monia tarinoita. Esimerkiksi tällainen: Aatonaattona 1965 Lauri Viita joutui auto-onnettomuuteen ja menehtyi seuraavana päivänä sairaalassa. Samana päivänä ilmestyi Parnasso, jossa julkaistiin runoelma Onni. Se päättyy säkeisiin: ”Kun olen kuollut, kun olen kuollut. / Kesä jatkuu. Kesä.” Lauluntekijänä tunnettu Heikki Salo osti puolisonsa, ohjaaja Sirkku Peltolan kanssa Viidan syntymäkodin Pispalanharjulta kymmenkunta vuotta sitten. Vähän sattumankaupalla. — Kolmisen vuotta sitten Lauri Viita -seura piti kokousta ja suunnitteli juhlavuotta. Siellä oli oivallettu, että me asumme Sirkun kanssa tässä talossa, ja pohdittu, että tekisiköhän ne Viidasta teatteriesityksen. Tekihän ne. Lauri Viita — 1949 -näytelmä pyörii parhaillaan Tampereen Työväen Teatterissa. Näytelmän näkökulman valinnassa meni pitkään, sanoo Salo. — Viidan elämän jälkimmäinen puolisko, se synkempi, vuoden 1950 ensimmäisestä sairaalareissusta eteenpäin on jo jollakin tavalla käsitelty. Minua alkoi kiinnostaa, mitä tapahtui sitä ennen. Salo kehuu Raimo Salokankaan tutkimusta Kirjailijan kieli ja mieli hyvänä lähteenä, sillä se sisältää runsaasti elämäkerrallisia aineksia. — Hän halusi diagnosoida Viidan uudestaan. Viitaa hoidettiin skitsofreenikkona, mutta Salokankaan mielestä hänellä oli kaksisuuntainen mielialahäiriö. Paras lähde löytyi perhepiiristä. Lauri Viita oli lähettänyt vaimolleen Kertulle, silloiselle tyttöystävälleen, 200 kirjettä armeijasta ja myöhemmin talvi- ja jatkosodasta. Kerttu katkaisi välinsä Lauriin lopullisesti 1940-luvulla, kun mies lähti Aila Meriluodon matkaan ja jätti perheensä. Kirjeet säästyivät ja niihin liittyy tarina. Tytär Terhi meni käymään lähes 90-vuotiaan äitinsä luona ja näki kirjeet lattialla. Hellan pesässä paloi tuli. Käytiin keskustelu: ”Mitä sää teet?” ”Poltan nämä.” ”Miksi?” ”Koska mää osaan nämä jo ulkoa.” Lue koko uutinen:

