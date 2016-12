Uutinen

Kymen Sanomat: Palomestari jäälläliikkujille Etelä-Kymenlaaksossa: Jäälle lähtijän pitää tietää mitä tekee Ensimmäiset pilkkijät ovat jo ehtineet jäälle Etelä-Kymenlaaksossa. Ilmatieteen laitoksen jääkartan ja -tiedotteen mukaan Kotkan edustalla jää on uutta ja 7—10 senttimetrin paksuista uutta jäätä. Haminan edustalla on ohutta ja tasaista jäätä, jonka paksuus on 9—10 senttimetriä. Suomenlahdella on Viipurinlahdella ja Pietarinlahden perukoilla ohutta jäätä. — Jäälläliikkujat eivät ole vielä työllistäneet pelastuslaitosta. Jäälle lähtijän pitää tietää mitä tekee. Turhia riskejä ei saa ottaa, toteaa palomestari Simo Norema Kymenlaakson pelastuslaitokselta. Koko Itämeren kattava jääkartta julkaistaan syksyisin kahdesti viikossa ja jäiden määrän lisäännyttyä päivittäin aina jäidenlähtöön saakka. Kartalla esitetään sen hetken jäätilanne, murtajien sijainnit ja Itämeren alueen liikennerajoitukset. Yksinkertaistettu kartta päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Siinä ilmoitetaan jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/12/Palomestari%20j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4liikkujille%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%3A%20J%C3%A4%C3%A4lle%20l%C3%A4htij%C3%A4n%20pit%C3%A4%C3%A4%20tiet%C3%A4%C3%A4%20mit%C3%A4%20tekee/2016321646838/4