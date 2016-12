Uutinen

Kymen Sanomat: Muurikkalan koulu saa jatkaa Muurikkalan koulun toiminta jatkuu ainakin lukuvuonna 2017-2018. Miehikkälän kunnanhallitus päätti koulun jatkosta maanantaina. Miehikkälän kunnanvaltuusto on aikaisemmin linjannut, että koulu lakkautetaan, mikäli sen oppilasmäärä jää alle kahdenkymmenen oppilaan vähimmäismäärän. Oppilasmäärä on kuluvana syksynä ollut alle 20, mutta ensi vuoden syksynä sen arvioidaan nousevan 21 oppilaaseen. Tulevaisuus ei kuitenkaan lupaa hyvää, sillä oppilasennusteen mukaan syksyllä 2018 koulussa olisi vain 15 oppilasta ja seuraavana syksynä enää 13 oppilasta. Mikäli Muurikkalan koulu suljetaan, opetus siirretään todennäköisesti Kirkonkylän kouluun. Kunnanhallitus käsitteli koulun tulevaisuutta sivistyslautakunnan aloitteesta. Lautakunta on esittänyt, että kunnanhallitus linjaa Muurikkalan koulun opetuksen järjestämisen syyslukukauden 2017 alusta lähtien. | ANTTI-JUSSI LARVIO Lue koko uutinen:

