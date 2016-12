Uutinen

Kymen Sanomat: Liikennevirasto tarkistaa Haminan ja Lankamalmin risteyssillat osana valtakunnallista pistokoetta Liikennevirasto käy läpi pistokokein vuosina 2011-2015 valmistuneiden tiesiltojen lujuuksia ja ilmamääriä. Tutkimuksilla selvitetään betonin lujuusongelmia. Kohteeksi on valittu viiden vuoden aikana valmistuneita siltoja. Sillat on valittu satunnaisotannalla, eikä niihin kohdistu erityisiä epäiltyjä ongelmista. Liikennevirasto tiedottaa tuloksista ensi vuoden alussa. Jos tarvetta ilmenee, Liikennevirasto on valmis tekemään laajempia tutkimuksia. Pistokokeiden kohteena on Haminassa kaksi siltaa, Haminan risteyssilta sekä Lankamalmin risteyssilta. Muut pistokokeeseen valitut sillat ovat Majalahden risteyssilta Toivakassa, Oravasaaren risteyssilta Jyväskylässä, Rovaniemellä Vapaudentien ja Veitikan risteyssillat, Oulussa Suopellonpolun ja Niemenrannan alikulkukäytävät, Joensuussa Repokallion ja Karhunmäen risteyssillat, Maskussa Myllymäen ja Humikkalan risteyssillat, Vantaalla Hannukaisen risteyssilta sekä Västersundomin risteyssilta A, Seinäjoellä Eskoon sekä Takamäen risteyssillat, Tampereella Autovarikon risteyssilta ja Nokialla Pitkäkorven risteyssilta. Liikennevirasto on aiemmin selvittänyt tutkimuksissaan, että ilma on ollut syynä Kemijärven sillan ja Turun sairaalan rakennustyömaan vaikeuksiin. Betoniteollisuuden julkaiseman tiedotteen mukaan ongelman uskotaan johtuvan globaalin kemianteollisuuden tuottamien lisäaineiden yhteistoiminnasta. Lue koko uutinen:

