Uutinen

Kymen Sanomat: Joulumaa-tapahtuma vetää väkeä Vilniemen rasvaturkkiin Vilniemen Rasvaturkin perinteinen Joulumaa-tapahtuma on saanut lapsiperheet liikkeelle jo 56:n vuoden ajan. Ensimmäisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 1960 vilniemeläisten Niilo Riihijärven ja Oiva Silvon toimesta. — Riihijärvi ja Silvo kuulivat kouluikäisten lasten epäilevän kylällä, ettei joulupukkia ole olemassa. He päättivät näyttää lapsille, että pukki kyllä on ja pukki tulee vaikka Vilniemelle lapsia katsomaan, kertoo tapahtuman nykyään järjestävän Vilniemen Yritys ry:n puheenjohtaja Timo Silvo. Silvon mukaan tapahtuma alkoi pienimuotoisena oman kylän lapsille tarkoitettuna tapahtumana, mutta sanan kiiriessä väkeä alkoi virrata muualtakin Rasvaturkkiin. Nykyisin väkeä valuu Vilniemelle sadoittain Joulumaa-tapahtumaan. — Kirjuritonttu on tunnollisesti laittanut ylös kaikkien lahjatoiveet. Viime vuonna niitä kirjattiin 550:ltä lapselta. Tietysti jotkut aikuisistakin uskaltautuvat lausumaan pukille toiveitaan, sanoo Silvo. Silvon mukaan vieraita Rasvaturkkiin tulee paljon Kotkan ja Pyhtään alueelta. — Ja kauempaakin. Jopa ulkomailta sukuloimaan tulleet ovat ajoittaneet tulonsa niin, että pääsevät Rasvaturkkiin. Joulumaa-tapahtuma Vilniemen Rasvaturkissa järjestetään sunnuntaina 18. joulukuuta kello 16-19. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/12/12/Joulumaa-tapahtuma%20vet%C3%A4%C3%A4%20v%C3%A4ke%C3%A4%20Vilniemen%20rasvaturkkiin/2016321638039/4